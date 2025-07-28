أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ.. الجيزة تكشف حقيقة انبعاثات روائح للغاز الطبيعي بشارع البحر الأعظم

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بمناسبة الإقبال على المصايف، تعرف على طرق حجز تذاكر القطارات عن بعد

نشرت لهيئة القومية للسكك الحديد تقريرا بعنوان: تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة التي توفرها هيئة السكك الحديدية تيسيرا على جمهور الركاب.

قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، إن جماعة الإخوان الإرهابية والاحتلال الإسرائيلي أصبحا وجهين لعملة واحدة، مؤكدًا أن الأقنعة قد سقطت أمام العالم كله، ولم يعد هناك أي مبررات أو أوهام يمكن أن يتستر خلفها الطرفان.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا على بعض سواحل البحر الأبيض المتوسط "مطروح، العلمين، الإسكندرية" ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر.

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، خطوات وقواعد تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، والكليات الجديدة المتاحة في التنسيق هذا العام، بالإضافة إلى أهم التعليمات التي يجب على الطلاب التعرف عليها قبل إجراء عملية تسجيل الرغبات.

تعلن محافظة الجيزة أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس سوف تقوم بأعمال صيانة طارئة بشارع البحر الأعظم- أمام فندق سويس إن، وذلك اليوم الاثنين بدءا من الساعة ١١ مساءً، وحتى نهاية الأعمال وهو ما ينتج عنه انبعاث رائحة غاز في محيط المنطقة خلال فترة العمل.

وجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، نداءً هامًا إلى طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025، وأولياء أمورهم، شدد فيه على ضرورة التأكد من استيفاء الشروط القانونية والفنية عند التقدم للالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، عن ندب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية لرئاسة وأمانة لجان الانتخاب بالخارج استعدادا للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بناءً على الكشوف الواردة من وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج .

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

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