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ضبط 11.5 طن من مصنعات اللحوم والدواجن الفاسدة بالجيزة

حملات مديرية الطب
حملات مديرية الطب البيطري بالجيزة

اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على جهود مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين والأحياء على مدار أسبوع والتي أسفرت عن ضبط 11 طنًّا و500 كجم من مصنّعات ومفروم اللحوم والدواجن ودهون و"دبروهات" حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

حملات الجيزة لضبط مصنعات اللحوم والدواجن والدهون الفاسدة

وأوضح التقرير الذي اطّلع عليه المحافظ، أنّ الحملات تمكّنت من ضبط 5 أطنان من هياكل ومفروم دواجن ومصنّعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بأحياء الطالبية والهرم.

كما تضمّن التقرير ضبط 3 أطنان و500 كجم من مصنّعات اللحوم والدهون الحيوانية وهياكل الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية، ومراكز أوسيم وكرداسة والحوامدية.

وتم كذلك ضبط 2 طن و500 كجم من هياكل ومفروم وجلود دواجن فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بأحياء الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور.

حملات مديرية الطب البيطري بالجيزة

كما تمكّنت الحملات التفتيشية من ضبط 500 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية وذلك بأحياء الدقي والعجوزة والهرم والطالبية والعياط.

ووجّه المحافظ  مديرية الطب البيطري بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدَّمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 30 محضرًا، تشمل مخالفات تتعلق بضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومصنّعات وهياكل ومفروم دواجن ودهون ودبروهات حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك تنفيذًا لدور المديرية في خدمة وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة.

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