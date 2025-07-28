الجيزة تكشف حقيقة انبعاثات روائح للغاز الطبيعي بمحيط شارع البحر الأعظم

تعلن محافظة الجيزة أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس سوف تقوم بأعمال صيانة طارئة بشارع البحر الأعظم- أمام فندق سويس إن، وذلك اليوم الاثنين بدءا من الساعة ١١ مساءً، وحتى نهاية الأعمال وهو ما ينتج عنه انبعاث رائحة غاز في محيط المنطقة خلال فترة العمل.

انبعاثات روائح للغاز الطبيعي بمحيط شارع البحر الاعظم

وتوضح محافظة الجيزة أن الشركة أفادت أنه لن يتم قطع الغاز عن أي منشأة أو عقار وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والوقائية اللازمة، بما في ذلك تنفيذ مناورة فنية للتأكد من عدم تأثر أي عقار سلبًا نتيجة هذه الأعمال.

وتهيب المحافظة بالمواطنين بعدم القلق أو الانزعاج من رائحة الغاز المؤقتة، حيث أن فرق الطوارئ والصيانة تتواجد بالموقع لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى درجات الأمان والسلامة.

وتؤكد محافظة الجيزة أنه حرصًا منها على طمأنة الجميع وجب التنويه بذلك، وفي حال وجود أي استفسارات، يرجى التواصل مع طوارئ الشركة من أي هاتف أرضي على الرقم 129.

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