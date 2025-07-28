مستشار المفتي: الإخوان والاحتلال وجهان لعملة واحدة والسكوت الآن خيانة للوطن

قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، إن جماعة الإخوان الإرهابية والاحتلال الإسرائيلي أصبحا وجهين لعملة واحدة، مؤكدًا أن الأقنعة قد سقطت أمام العالم كله، ولم يعد هناك أي مبررات أو أوهام يمكن أن يتستر خلفها الطرفان.

سقوط الأقنعة وكشف النوايا

وأضاف نجم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”:"سقطت الأقنعة على مرأى ومسمع من الجميع، واتضحت النوايا، كلاهما – الإخوان والاحتلال الإسرائيلي – يشتركان في هدف واحد هو إسقاط الدولة المصرية."

نحن في حرب فكرية وجودية

وأوضح أن ما يجري اليوم ليس مجرد حرب إعلامية أو سياسية، بل "حرب فكرية وجودية" تستهدف القيم والمبادئ الأخلاقية والوطنية التي تمثلها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل الشرف الوطني المصري، وهو كما وصفه بنفسه: عملة نادرة.

حالة استنفار وطني لمواجهة الشائعات

ودعا نجم إلى ضرورة إعلان حالة استنفار وطني شامل لمواجهة حملة التشويه والشائعات، قائلًا:

"هناك أشرار يروّجون الأكاذيب ويشوّشون على الصورة الوطنية، وهذا ليس بالأمر الجديد، لكن القضية الجوهرية: ماذا نحن فاعلون؟"

"مصر كبيرة.. والسكوت خيانة"

شدد مستشار المفتي على أن مصر كبيرة بفكرها، ودينها، وثقافتها، وحضارتها، مشيرًا إلى أن الواجب الوطني الآن يقتضي التحرك الفعّال، وقال: "السكوت في هذه الأوقات خيانة للوطن. وأي شخص يستطيع الدفاع عن مصر ويفضّل الصمت، فهو إما خائن أو آثم."

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