الخميس 24 يوليو 2025
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أخبار مصر

غدا، قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة

قطع المياه عن بعض
قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق جزيرة محمد، عزبة الخلايفة مخزن الأنابيب بشتيل البلد والمسابك وفيلا مرجان جزء من وراق العرب وذلك لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء غد الجمعة حتى الساعة السادسة صباح بعد غد السبت.

قطع المياه عن بعض مدن الجيزة

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى وجود تسريب بخط مياه الشرب قطر ٨٠٠ مم، أسفل مترو محطة الطريق الدائري" الخط الثالث"، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لتنفيذ أعمال ربط خط المياه الجديد على الخط القائم بعيدًا عن محطة مترو الأنفاق.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وتوضح محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

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