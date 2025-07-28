الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا على بعض سواحل البحر الأبيض المتوسط "مطروح، العلمين، الإسكندرية" ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر.



كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على الوجه البحرى وجنوب الصعيد غدا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 40



درجة الحرارة المحسوسة: 42

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 44

درجة الحرارة المحسوسة: 45



وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس،كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي فى درجات الحرارة.



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