الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا على بعض سواحل البحر الأبيض المتوسط "مطروح، العلمين، الإسكندرية" ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الثلاثاء 29-7-2025

تصل لـ 46 درجة بالصعيد، الأرصاد تعلن حالة طقس الغد


كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح  على الوجه البحرى وجنوب الصعيد غدا  قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث  يستمر ارتفاع درجات الحرارة  على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى  ويسود طقس  شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح  يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4  درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 44

درجة الحرارة المحسوسة: 45

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي فى درجات الحرارة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا حالة الطقس غدا الثلاثاء

مواد متعلقة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

أمطار خفيفة على هذه المناطق خلال اليومين المقبلين

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح على هذه الشواطئ

ارتفاع ملحوظ في الجنوب، درجات الحرارة اليوم الإثنين بمحافظات مصر

حالة الطقس اليوم، استمرار الموجة الحارة وشبورة كثيفة على هذه الطرق

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الإثنين في محافظات مصر

ارتفاع الأمواج يتجاوز الـ 2 متر، تحذير من الرياح على هذه الشواطئ غدا

الأرصاد الجوية تعلن طقس الغد وتحذر من شبورة كثيفة وأتربة ورمال

الأكثر قراءة

أول رد فعل من ترامب عقب نداء السيسي لإيقاف الحرب في غزة وإدخال المساعدات

سجل الآن، موقع التنسيق يفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للجامعات

اشتراطات حصول مستأجري شقق الإيجار القديم على وحدات سكنية بديلة

السعودية تعلن تجميد التطبيع مع الاحتلال بسبب مجازر غزة

مسخرة!

أسعار البنزين اليوم، وقيمة الزيادة المرتقبة في سعر الوقود

ارتبط اسمه بالأهلي، كل ما تريد معرفته عن البرازيلي إيفرتون صفقة بيراميدز الجديدة

هل يجوز إلقاء بقايا الطعام في القمامة ؟ أمينة الفتوى تجيب

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر طن الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في انتظار تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إلقاء بقايا الطعام في القمامة ؟ أمينة الفتوى تجيب

الإفتاء: ظهور المرأة دون حجاب أمام رجل غريب لا ينقض الوضوء

كيف اعرف أن الله يحبني؟ أسامة قابيل يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads