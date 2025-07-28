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6 رسائل من الهيئة الوطنية للانتخابات للتوعية بأهمية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الرسائل للناخبين قبل انطلاق التصويت في  انتخابات مجلس الشيوخ 2025  المقرر إجراؤها يومي 1 -2 أغسطس القادم، للمصريين بالخارج  بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس. 

 

وأكدت  الهيئة الوطنية للانتخابات  على ضرورة المشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تحت شعار " شارك..صوتك هيوصل "، مؤكدة أن صوت كل مصري  أمانة ومسئولية، وأن التصويت سري ولا يحق لشخص معرفة اختياراتك. 

 

وتضمنت رسائل الهيئة الوطنية للانتخابات ،  للناخبين الآتي: 

 

إن الهيئة الوطنية للانتخابات  اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. 

 

الهيئة الوطنية للانتخابات  لم تدخر جهدًا في سبيل أن يصل صوتك ويُعبّر عن رأيك بحرية تامة.

 

إن دورك الأساسي كناخب  في العملية الانتخابية يتمثل في المشاركة الفعالة وممارسة حقك في التصويت، لتحقيق نتيجة تُعبّر عن إرادة الأغلبية.

 

إن صوتك في انتخابات مجلس الشيوخ ليس مجرد ورقة تُوضع في الصندوق، بل هو أداة للتغيير الحقيقي تُسهم من خلالها في بناء مستقبل أفضل لك ولأبنائك. 

 

إن الانتخابات لا تقتصر على كونها مجرد حدث ينتهي بانتهاء اليوم الانتخابي، بل هي لحظة فاصلة تُسهم في رسم ملامح مستقبل الوطن."

 

وفي إطار دورها التوعوي، نظّمت الهيئة الوطنية للانتخابات العديد من الندوات التثقيفية والجولات الميدانية داخل المدارس والمنشآت الشبابية ودور الثقافة، وكذلك بمعرض الكتاب، بهدف التعريف بدورها وأهمية المشاركة الفاعلة لجميع فئات المجتمع، انطلاقًا من قناعة بأن الهدف هو أن تصبح الانتخابات ثقافة شعب، لا مجرد سلوك في يوم الاقتراع."

 

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

 

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي 1 -2 أغسطس القادم في الخارج، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

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