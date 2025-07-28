محافظ الشرقية يرأس اجتماع المجلس التنفيذى ويكرم 4 من العاملين بالجهاز الإداري

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماع المجلس التنفيذي، لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.

مديرو مديريات الخدمات

وكذلك محمد عبد العزيز المستشار المالي للمحافظة والمهندس محمد يوسف القائم بعمل رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، وممثلًا عن الكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

تقديم التهنئة للرئيس بيوم 3 من يوليو

استهل المحافظ الإجتماع بتقديم التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 73 لثورة 23 يوليو، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري العظيم بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

كما حرص المحافظ على تقديم التهنئة للواء عمرو رؤوف زكي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والعميد تامر مباشر مدير إدارة مرور الشرقية بمناسبة تجديد الثقة واستمرارها في عملهما بالمحافظة، متمنيًا لهما التوفيق والسداد والاستمرار في الإرتقاء بالمنظومة الأمنية والمرورية داخل المحافظة.

التهنئة لأوائل الجمهورية بالثانوية العامة والأزهرية

وهنأ محافظ الشرقية أوائل الجمهورية بالشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من أبناء المحافظة، مشيدًا بدور وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية وجميع العاملين بالمنظومة التعليمية لسعيهم الدؤوب وجهودهم المخلصة في تطوير المنظومة ورفع مستوى التحصيل لدى أبنائنا الطلاب وتحقيق أفضل النتائج.

تكريم الدكتور هانى جميعة

كما كرم محافظ الشرقية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمنحه شعار المحافظة وذلك لمجهوداته الملموسة خلال فترة عمله بالمحافظة والتي ساهمت في إحداث طفرة في القطاع الصحي وانعكست آثارها الإيجابية على الوصول لمجتمع صحي وسليم ولتكليفه بالعمل وكيلا ً لوزارة الصحة بمحافظة بني سويف متمنيًا له دوام التوفيق والرقي.

الترحيب برئيس جهاز الصالحية لجديدة

وخلال الاجتماع رحب المحافظ بالمهندس أحمد يوسف الصديق لتوليه منصب القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة متمنيًا له التوفيق والسداد في عمله الجديد وتذليل أى عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعاتهم لدفع عجلة الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.

تكريم 4 من العاملين بالجهاز الإدارى

شهد الإجتماع قيام محافظ الشرقية بتكريم (4) من العاملين بالديوان العام والمديريات والخدمية بمنحهم شهادات تقدير وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فتره عملهما بالجهاز الإداري وهم أحمد صابر البنداري - الإدارة المركزية للموارد البشرية وماجدة الشحات عبد الله – بإدارة الشؤون الإدارية.وجمال سعد توفيق - بإدارة الشؤون الإدارية والسعيد الشربيني عبد الغفار - بإدارة الشؤون الإدارية.

الوفاء والعرفان بالجميل

أكد محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخًا لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة وأعرب المكرمون عن إمتنانهم وشكرهم متمنيين لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيدًا من العطاء والعمل لإستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين



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