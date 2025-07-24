الخميس 24 يوليو 2025
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محافظات

صوامع الشرقية تستقبل 97 طن قمح خلال 24 ساعة

استمرارتدفق الأقماح
استمرارتدفق الأقماح لشون وصوامع المحافظة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية محصول القمح بمحافظة الشرقية والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

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توريد  98 طن اقماح

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين أن ما تم توريده  اليوم من الأقماح بلغ  ٩٧ طنا و٦٤٠ كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٦٠٢٨٧٠ طنا و١٦٦ كيلو جرام إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

نقل الاقماح المحلية 

وأضاف وكيل وزارة التموين أهمية الالتزام بالضوابط الخاصة بنقل الأقماح المحلية من مواقع التجميع إلى المواقع التخزينية ومنها أن يتم إثبات حركة الأقماح المحلية المنقولة يوميا في سجل حركة مركز التجميع والمعتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة مع إثبات هذه الكمية المنقولة بسجل حركة الصومعة المنقول إليها.

نقل الأقماح إلى الشون المطابقة 

كما تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية تكلفة نولون نقل الأقماح من الشون المطابقة للمواصفات والتي تستخدم مراكز التجميع إلى الصوامع التي يتم التخزين بها وذلك وفقا لمحاضر التسليم الصادرة من مديريات التموين والمعتمدة من مدير المديرية وطبقا لفئات النقل المعتمدة من الهيئة العامة للسلع التموينية.

بينما أضاف المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن الحقول الإرشادية التابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية تبلغ 429 فدان فى 47 تجميعة بمراكز ( الزقازيق، القنايات، ههيا، الابراهيمية، ابو حماد، ديرب نجم، الحسينية، كفر صقر ).

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وأوضح الأصناف الموصى بزراعتها فى الوجه البحرى تبعًا للسياسة الصنفية لمحصول القمح من قسم بحوث القمح  ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية هى (  مصر 3، مصر 4، سخا 95، جيزة 171، سدس 14، سدس 15، سخا 96) حيث تعتبر تلك الأصناف ذات انتاجية عالية ومقاومة للأمراض والآفات وخاصة الأصداء.

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