محافظ الشرقية يوجه بتشكيل لجنة لحل أزمة تسرب المياه بنفق حسن صالح بالزقازيق

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، جولة ميدانية لمتابعة الوضع على الطبيعة والوقوف على حجم مشكلة تسرب المياه بنفق حسن صالح بمدينة الزقازيق، بحضور محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة إيمان محمد رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية و شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان والمهندسة نهي العزازي مدير عام الإدارة الهندسية بالمحافظة.

تأمين الطرق والمعابر للمواطنين

أكد محافظ الشرقية خلال جولته أن الحفاظ على البنية التحتية وتأمين الطرق والمعابر الحيوية للمواطنين تأتي على رأس أولويات العمل بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في سرعة التعامل مع البلاغات وإيجاد حلول عاجلة لها.

ووجه المحافظ على الفور بتشكيل لجنة هندسية متخصصة بالتعاون بين مديرية الإسكان والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئاسة مركز الزقازيق والإدارة الهندسية بالمحافظة، وذلك لفحص أسباب التسريب بشكل دقيق وإعداد تقرير فني عاجل يتضمن المقترحات والحلول الفنية اللازمة لضمان عدم تكرار المشكلة مستقبلًا.

تفقد مخرج النفق باتجاه وادى النيل

كما حرص المحافظ على تفقد مخرج النفق باتجاه شارع وادي النيل موجها رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان برفع كافة الإشغالات بالمنطقة وإزالة التندات المخالفة أمام المحال التجارية مع رفع كفاءة مدخل النفق وتنظيم الحركة وتوفير عبور آمن للمواطنين

التقى المحافظ بعدد من المواطنين خلال عبورهم النفق واستمع لمشكلاتهم، موجها رئيس المركز ببحثها وتلبيتها فورا مقدمين له الشكر لحرصة علي متابعة مشكلة تسرب المياه بالنفق على الطبيعة، وتكليف الجهات المعنية بمعالجتها فورا بما يضمن لهم عبورًا أمنا.

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