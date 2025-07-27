الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يوجه بتشكيل لجنة لحل أزمة تسرب المياه بنفق حسن صالح بالزقازيق

محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد نفق حسن صالح وبحث أزمةتسرب المياه

 أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، جولة ميدانية لمتابعة الوضع على الطبيعة والوقوف على حجم مشكلة تسرب المياه  بنفق حسن صالح بمدينة الزقازيق، بحضور محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة إيمان محمد رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية و شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان والمهندسة نهي العزازي مدير عام الإدارة الهندسية بالمحافظة.

محافظ الشرقية يلتقى وفد الأزهر الشريف بمجمع البحوث الاسلامية

تأمين الطرق والمعابر للمواطنين 

 أكد محافظ الشرقية خلال جولته أن الحفاظ على البنية التحتية وتأمين الطرق والمعابر الحيوية للمواطنين تأتي على رأس أولويات العمل بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في سرعة التعامل مع البلاغات وإيجاد حلول عاجلة لها.

ووجه المحافظ على الفور بتشكيل لجنة هندسية متخصصة بالتعاون بين مديرية الإسكان والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئاسة مركز الزقازيق والإدارة الهندسية بالمحافظة، وذلك لفحص أسباب التسريب بشكل دقيق وإعداد تقرير فني عاجل يتضمن المقترحات والحلول الفنية اللازمة لضمان عدم تكرار المشكلة مستقبلًا.

تفقد مخرج النفق باتجاه وادى النيل 

 كما حرص المحافظ على تفقد مخرج النفق باتجاه شارع وادي النيل موجها رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان برفع كافة الإشغالات بالمنطقة وإزالة التندات المخالفة أمام المحال التجارية مع رفع كفاءة مدخل النفق وتنظيم الحركة وتوفير عبور آمن للمواطنين 

محافظ الشرقية يؤكد أهمية تفعيل مبادرة "معًا.. بالوعي نحميها"

التقى المحافظ بعدد من المواطنين خلال عبورهم النفق واستمع لمشكلاتهم، موجها رئيس المركز ببحثها وتلبيتها فورا مقدمين له الشكر لحرصة علي متابعة مشكلة تسرب المياه بالنفق على الطبيعة، وتكليف الجهات المعنية بمعالجتها فورا بما يضمن لهم عبورًا أمنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الشرقية المهندس حازم الاشمونى جولة ميدانية متابعة الوضع على الطبيعة الوقوف على حجم المشكله تسرب المياة بنفق حسن صالح محمد كجك السكرتير العام المساعد

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يلتقى وفد الأزهر الشريف بمجمع البحوث الاسلامية

محافظ الشرقية يؤكد أهمية تفعيل مبادرة "معًا.. بالوعي نحميها"

محافظ الشرقية يشهد ختام تدريب الدفعة الثالثة من برنامج المرأة تقود

محافظ الشرقية يتفقد أعمال استكمال رصف طريق المانسترلي بأبو كبير

الأكثر قراءة

كان في طريقه لاستلام منصبه، تفاصيل مصرع مدير أمن الوادي الجديد إثر انقلاب سيارة

الكهرباء تكشف عن أعطال جديدة تؤجل عودة التيار إلى عدة مناطق بالجيزة (فيديو وصور)

تكليفات حاسمة من السيسي لـ كامل الوزير بحضور مدبولي

تنسيق حاسبات ومعلومات 2025 علمي علوم، بالنسب المئوية

تنسيق الجامعات 2025، الحد الأدنى للمرحلة الأولى 91.56 علمي حديث و85.37 نظام قديم

التعليم العالي تعلن موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والحد الأدنى

سكان الجيزة ينتقدون بيان المحافظة ويؤكدون استمرار انقطاع الكهرباء والمياه لأكثر من 20 ساعة

بعد أكثر من 16 ساعة انقطاع، الجيزة تعلن عودة التيار الكهربائي لعدد من المناطق

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الأحد 27-7-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 27-7-2025 في الأسواق

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

انخفاض القطعان والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد بعد تراجعها في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات بيراميدز في الدور الأول من الدوري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الملاهي في المنام وعلاقتها بالمشاكل والصعوبات

هل الحشيش نجس وهل يجوز أكله وهل هناك حد على صاحبه؟

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية

المزيد
الجريدة الرسمية