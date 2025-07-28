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محافظ الشرقية يُقررالنزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام

محافظ الشرقية يُقررالنزول
محافظ الشرقية يُقررالنزول بالحدالأدنى للقبول بمدارس الثانوي

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/ 2026 وذلك للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025 بعدد من المدارس بنطاق المحافظة ليصبح 215 درجة بدلا من 220 درجة طبقًا للكشف المرفق.  

 

تحقيق المستهدف فى عدد الطلاب المقرر قبولهم 

وأوضح محافظ الشرقية أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للمرة الثانية جاء تيسيرًا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم، ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق طموحاتهم بما يعود بالنفع مستقبلًا على المجتمع.  

 

النزول بالثانوى الخاص الى 140

كما تقرر أن يكون الحد الادني للقبول بمدارس التعليم الثانوي الخاص 140 درجة بدلا من 190 درجة وذلك وصولا لتحقيق للكثافات المستهدفة بالمدارس. 

 

محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم 

وكان  محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية قد تقدم بمذكرة للعرض علي المحافظ تتضمن الاحتياج الفعلي لأعداد الطلاب بعدد من المدارس ليقرر المحافظ بالنزول بالحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس الثانوي العام وصولا لتحقيق الكثافات الطلابية المقررة.

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المهندس حازم الاشنمونى محافظ الشرقية النزول بالحد الادنى مدارس الثانوي العام الناجحين فى الشهادة الاعدادية 215 بدلا من 220 درجة محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم

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