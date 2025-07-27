محافظ الشرقية يؤكد أهمية تفعيل مبادرة "معًا.. بالوعي نحميها"

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تفعيل مبادرة "معًا... بالوعي نحميها" من أجل دعم الجهود المبذولة لرفع الوعي المجتمعي بمختلف القضايا الوطنية والاجتماعية وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات، موجهًا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة بإعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها إحتياجًا للتوعية والرعاية.

وقامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن والوحدات المحلية بنطاق المحافظة بتكثيف نشاطها لتفعيل مبادرة "معًا بالوعى نحميها " حيث قامت بتنفيذ 4 ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال الإسبوع الماضى، إستهدفت السيدات، تناولت (التربية الإيجابية للإبناء –بناء الإنسان المصرى الأصيل – التغيرات المناخية - المشاركة السياسية للمرأة في الإنتخابات).

وأوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أنه خلال الإسبوع الماضى كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بنطاق المحافظة حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين الازلى عن التربية الإيجابية للأبناء "وذلك بالوحدة المحلية بالصوالح بالتنسيق مع إدارة الأوقاف والإدارة الصحية بمركز فاقوس والثانية عن بناء الإنسان المصرى الأصيل وذلك بمقر المدينة الآمنه بمكتبة مصر العامة بفاقوس بالتنسيق مع وحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة بعنوان" التغيرات المناخية " وذلك بالوحدة المحلية بسنهوت وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بالشرقية وقامت وحدة تكافؤ الفرص بحى ثان الزقازيق بتنظيم ندوة بعنوان " المشاركة السياسية للمرآة في الإنتخابات... إنزل شارك صوتك هيفرق" وذلك بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية.

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