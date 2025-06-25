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تنفيذي الشرقية يستعرض موقف المتغيرات المكانية وأملاك الدولة

تنفيذي الشرقية
تنفيذي الشرقية

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية: إن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي اهتمامًا بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

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جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد علي أبو الحمد نائب المستشار العسكري للمحافظة وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام. 

وخلال الاجتماع استعرضت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ  170939 منهم  150144 متغير ولاية المحافظة 20795 هيئة المجتمعات العمرانية، منهم 20024 العاشر من رمضان و771 الصالحية الجديدة، وإجمالي ما تم الرد عليه   165542 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 96.8%، ليؤكد المحافظ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

كما استعرضت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية موقف طلب شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023 وكذلك عرض موقف المراكز التكنولوجية والتي استقبلت حتى الآن 1471418 طلب تصالح من المواطنين تم إنهاء 1404300 طلب بنسبة تنفيذ كلية بلغت 99.34 % ، ليشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من استيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح والتيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن. 

وكذلك استعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة للأملاك موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة انتهت من تسجيل 13596 عقدا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وجار الانتهاء من التعاقد علي 820 طلبا وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقًا للإجراءات المتخذة في هذا الشأن. 

موقف المرحلة الثانية من الموجة 26 للإزالات 

تطرق الاجتماع إلى استعراض موقف المرحلة الثانية من  الموجه الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة  والتي إنطلقت في الفترة من ١٠ /  6 / ٢٠٢٥ وتستمر حتى 27  / 6 / ٢٠٢٥، ليشدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي وتطبيق القانون على الجميع والإزالة الفورية لأي تعديات جديدة.

واستعرضت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر يونيو وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة  400  إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويصل إجمالي الإعلانات المرخصة إلى 26615 إعلان وذلك طبقًا للقانون وحفاظًا على المال العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

إصدار التراخيص للمحال العامة 

كما استعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة  موقف التراخيص في الفترة من 1 / 12 /2022 حتى 22 / 6 /2025 ، بكل مركز ومدينة وحي، وتمت الإشارة إلى إجمالي عدد الرخص الصادرة حتى 22  يونيو  2025 يصل إلى 3646 رخصة،، ليشدد المحافظ على إسراع الخطى في هذا الملف الحيوي والهام للحفاظ علي المال العام وتطبيقًا للقانون.

واستعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن حتى تاريخه والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل، لافتًا إلى أنه وفقًا لإفادة وحدة الحجز الإداري فقد قامت جميع المراكز باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المبالغ غير المحصلة 

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وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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انجاز مخالفات البناء الملفات الرئيسية تفنين الاراضى املاك الدولة التصالح فى مخالفات البناء المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الدكتور محمود عبدالمعطى نائب المحافظ

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