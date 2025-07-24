محافظة الشرقية تواصل تصديها للتعديات بالبناء المخالف

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية اليومية والتصدي الفوري لأي تعديات وتطبيق القانون على المتعدين.

وبدورهم واصل رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية جهودهم لإزالة المخالفات في المهد وتطبيق القانون بكل حزم ودون تهاون على المتعدين، فبرئاسة اللواء أحمد شاكرنفذت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بإنشاص الرمل مركز بلبيس حملة لإزالة مبنى مخالف من الطوب الأبيض على مساحة 100م بقرية إنشاص الرمل، بحضور مسؤولي الجمعية الزراعية، وتمت الإزالة الكلية واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قامت الوحدة المحلية العدلية بالتصدي لأعمال تشوين ورفعت المخالفة بالونش بقرية سندنهور، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال المخالف. وقامت الوحدة المحلية بالزوامل تم إزالة سورًا مخالفًا من الطوب الأحمر بطول 20 م في قرية الزوامل.

تابع شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، حملات التصدي للبناء المخالف في الوحدات المحلية التابعة، حيث تم إزالة حالة بناء مخالف على مساحة 700م بأرض زراعية بقرية الزهراء و فك شدة خشبية لسقف مخالف بدون ترخيص في كفر أحمد برهان.وكذا إزالة أرصفة وأعمال مخالفة لتعديات على حرم الطريق العام بشنبارة الميمونة، كما تم فك شدة خشبية لسقف مخالف بالطابق الثالث علوي في قرية الطيبة، تحت إشراف رئيس الوحدة المحلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

في مركز ومدينة منيا القمح أشرف عامر رئيس المركز بتنفيذ حملة فورية لإزالة بناء مخالف خارج الحيز العمراني في نطاق الوحدة المحلية بالجديدة، حيث تمت الإزالة الكاملة للأعمال المخالفة مع إنذار المواطن بعدم تكرار المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

في مركز ومدينة أبو كبير قام المهندس السيد عبد الرازق بالتصدى لحالة إنشاء هنجر مخالف داخل الحيز العمراني بعزبة روما التابعة للوحدة المحلية منشأة رضوان بمساحة 90م تقريبًا، وتمت الإزالة ورد الشيء لأصله بحضور نواب رئيس المركز ومسئولي المتابعة الميدانية والهندسة وجاء المحافظ مؤكدا أن الحملات مستمرة بشكل يومي، وشدد على التعامل الفورى مع أي مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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