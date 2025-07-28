نبايعه ونتبعه حتى نكون من الناجين، علي جمعة يكشف سر خروج المهدي المنتظر

سر ظهور المهدي، طالب الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، المؤمنين بأن يكونوا على استعداد إن ظهر المهدي أن يبايعوه ويتبعوه، حتى يكونوا من الناجين المقبولين عند الله.

على استعداد إن ظهر المهدي أن نبايعه ونتبعه

وأكد الدكتور علي جمعة أن المهدي، الذي يؤمن به أهل الحق، ليس منتظرًا، فلا تتوقف الشرائع انتظارًا لخروجه، والمسلمون يطبقون شرع ربهم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسعون للوحدة فيما بينهم حتى يظهر المهدي، فإذا ظهر اتبعوه وكانوا جنده، وإن لم يظهر في زمانهم ظلوا على ما أمرهم الله به حتى يلقوا الله.

سر ظهور المهدي، فيتو

وقال الدكتور علي جمعة عن المهدي: "الإيمان بالمهدي موحد الأمة: مدح ربنا سبحانه وتعالى المؤمنون بأنهم يؤمنون بالغيب، فقال: (الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ* وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ* أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ" البقرة:3: 5".

وعما يجب أن يفعله المؤمنون عند ظهور المهدي، قال علي جمعة: "والمهدي من الغيب الذي رأينا أن الأخبار بشأنه متواترة، فيجب علينا أن نؤمن بظهور رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالصفات المذكورة، ونؤمن بما أخبر به المصطفى، صلى الله عليه وسلم، من وقائع تحدث قبل ظهوره وأثناء ظهوره وبعد موته".

أما ما يجب فعله عند ظهور المهدي فقال علي جمعة: "نكون على استعداد إن ظهر المهدي بعلاماته المذكورة أن نبايعه ونتبعه حتى نكون من الناجين المقبولين عند الله، لكن كل ذلك لا يعني أننا نعطل الشرائع حتى ظهوره، فلا يتوقف على خروجه تعطيل شيء من العبادات، كصلاة الجمعة، والجماعات، ولا تطبيق الحدود، ولا الأحكام".

المهدي ليس منتظرًا ولا تتوقف الشرائع حتى خروجه

وعن توقف الشرائع انتظارًا لخروج المهدي، قال علي جمعة: "فالمهدي الذي يؤمن به أهل الحق ليس منتظرًا، بمعنى أنه لا تتوقف الشرائع انتظارًا لخروجه، فالمسلمون يطبقون شرع ربهم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسعون للوحدة فيما بينهم، فإذا ظهر المهدي اتبعوه وكانوا جنده، وإن لم يظهر في زمانهم ظلوا على ما أمرهم الله به حتى يلقوا الله وهم على طاعته".

وتابع على جمعة: "والله نسأل أن يجعلنا على مراده في كل وقت وحين".

وكشف الدكتور علي جمعة، عن صفات المهدي الشكلية فقال: "المهدي رجل طويل القامة آدم، أي أسمر، وجهه كالكوكب الدري في الحسن والوضاءة، أجلى الجبهة، ومعنى أنه أجلى الجبهة أي عريض الجبهة لانحسار الشعر عن مقدم رأسه، أقنى الأنف، تعني أنه طويل الأنف، مع دقة في أرنبته، وحدب في وسطه، أكحل العينين واسعهما"

وتابع علي جمعة سرد صفات المهدي "أزج، أي دقيق الحاجبين طويلهما، أبلج، أي مفروق الحاجبين غير مقرونهما، في خده الأيمن خال أسود، كث اللحية، أفرق الثنايا، بين أسنان فراغات يسيرية، وثناياه براقة، يكون عليه عباءتان قطوانيتان.. والعباءة القطوانية: البيضاء القصيرة الخمل. وقد ورد بهذه الصفات آثار رواها أبوداود والطبراني وغيرهما".

صفات المهدي وأخلاقه حين ظهوره

وقال علي جمعة: "فعن أبي سعيد الخدري، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (المهدي مني، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت جورًا وظلمًا، يملك سبع سنين) رواه أبو داود".

وعن أبي أمامة أنه سمع النبي، صلى الله عليه وسلم، يقول: "سيكون بينكم وبين الروم أربع هدن، تقوم الرابعة على يد رجل من أهل هرقل، يدوم سبع سنين، فقال له رجل من عبد آلاف يقال له المستورد بن خيلان: يا رسول الله، من إمام الناس يومئذ؟ قال: من ولد أربعين سنة، كأن وجهه كوكب دري، في خده الأيمن خال أسود، عليه عباءتان قعوايتان، كأنه من رجال بني إسرائيل، يملك عشرين سنة يستخرج الكنوز ويفتح مدائن الشرك) رواه أحمد، الطبراني في الكبير".

صفات المهدي وأخلاقه، فيتو



أما صفات المهدي الأخلاقية، فقال عنها الدكتور علي جمعة: "يكفي أن نقول في صفاته الأخلاقية أنه أخلاقه كأخلاق النبي، صلى الله عليه وسلم، فهو صادق، أمين، كريم، رحيم، عطوف، شجاع، محسن، لا يرد السائلين، ولا يرد السيئة بالسيئة، لا تزيده شدة الجهل إلا حلما....إلخ".

وتابع على جمعة "قد دل على أن صفاته الأخلاقية كصفات النبي، صلى الله عليه وسلم، ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي، صلى الله عليه وسلم: "يخرج رجل من أهل بيتي، يواطىء اسمه اسمي، وخُلقه خُلقي، يملأها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا" رواه ابن حبان، والطبراني في الكبير واللفظ له".

وصف زمن خروج المهدي

وعن وصف زمن خروج المهدي، قال علي جمعة: "ذكرنا أن المهدي سيظهر في زمن اختلاف بين المسلمين، وستكثر الزلازل قبل ظهوره، وقد مر الحديث في ذلك، والذي قال فيه رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "أبشركم بالمهدي، يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطًا وعدلًا، كما ملئت جورًا وظلمًا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحًا، فقال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس".

موعد ظهور المهدي، فيتو

وقال: ويملأ الله قلوب أمة محمد، صلى الله عليه وسلم، غنى، ويسعهم عدله، حتى يأمر مناديًا فينادي، فيقول: من له في مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إلا رجل، فيقول: ائت السدان، يعني الخازن، فقل له إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالًا، فيقول له: أحث، حتى إذا جعله في حجره وأبرزه ندم، فيقول: كنت أجشع أمة محمد نفسًا، أو عجز عني ما وسعهم؟ قال: فيرده، فلا يقبل منه، فيقال له: إنا لا ينفذ شيئًا أعطيناه، فيكون كذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين، ثم لا خير في العيش بعده، أو قال ثم لا خير في الحياة بعده.. رواه أحمد.

وقال علي جمعة: "فالمهدي سيظهر في وقت يستيأس فيه الناس من عودة العدل إلى الأرض، ومن عودة الخير، ويقلق الناس من انهيار الحياة بسبب كثرة الزلازل والكوارث"

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