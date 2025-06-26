علي جمعة يكشف حقيقة ظهور المسيح الدجال في عهد الرسول

المسيح الدجال، كشف الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، حقيقة خروج المسيح الدجال في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل رسول الله مع ابن صياد، الذي كان بعض الصحابة يرون أنه المسيح الدجال.

الدجال شخص يخرج ليفتن الناس

وأكد الدكتور علي جمعة أنه وردت آثار في شخص ظهر أيام رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى ابن صياد، كان غلاما في زمن النبي، واختلف العلماء فيه هل هو الدجال الذي يفتن الناس قبل قيام الساعة، ويقتله عيسى عليه السلام، أم لا، حتى إن صحابة رسول الله كانوا يرون أن ابن الصياد هو الدجال.

وقال الدكتور على جمعة عن المسيح الدجال: "الدجال شخص يخرج ليفتن الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته وغيرها من فتنة الدجال وشره وأمر أمته بذلك".

هل ظهر المسيح الدجال في عهد رسول الله، فيتو



وتابع على جمعة "فعن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات".

وعن الآيات التي تعصم من فتنة الدجال، قال علي جمعة: "وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى ما يعصمهم من فتنة المسيح الدجال كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. قال مسلم: قال شعبة: من آخر الكهف، وقال همام: من أول الكهف.

وأوضح علي جمعة صفات الدجال، فقال: "من صفاته كما مر في الأحاديث دخوله كل البلاد، يقول ابن حجر العسقلاني، رحمه الله،: "قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال) هو على ظاهره وعمومه عند الجمهور، وشذ ابن حزم فقال: المراد: إلا يدخله بعثه وجنوده، وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد لقصر مدته، وغفل عما ثبت في صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون قدر سنة) [فتح الباري].

ظهور ابن الصياد وعلاقته بالمسيح الدجال

وعن حقيقة ظهور الدجال في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال علي جمعة: "وقد وردت آثار في شخص يسمى ابن صياد، كان غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء فيه هل هو الدجال الذي يفتن الناس قبل قيام الساعة، ويقتله عيسى عليه السلام أو لا؟".

ظهور المسيح الدجال، فيتو



وتابع علي جمعة: "اختلف العلماء في تلك المسألة، وذلك لما روي من أحاديث صحيحة في هذا المعنى فعن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ظهره بيده، ثم قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لابن صياد: (أتشهد أني رسول الله ؟ فنظر إليه ابن صياد، فقال: أشهد أنك رسول الأميين، فقال ابن صياد لرسول الله، صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟

فرفضه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقال: (آمنت بالله وبرسله)، ثم قال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر، ثم قال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئا، فقال ابن صياد: هو الدخ، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله أن أضرب عنقه، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله) رواه البخاري ومسلم.

وقال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، النخل طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة، فرأت أم ابن صياد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو يتقي بجذوع، فقالت لابن صياد: يا صاف (وهو اسم ابن صياد) هذا محمد، فثار ابن صياد، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. [رواه البخاري ومسلم]

هل كان الفتى اليهودي ابن الصياد هو المسيح الدجال

ويقول علماء الإسلام في حقيقة ظهور المسيح الدجال في عهد رسول الله، وحقيقة ابن صياد، موضحين أن ابن صياد، واسمه صافي، وقيل عبد الله بن صياد أو صائد، وكان من يهود المدينة، وقيل من الأنصار، وكان صغيرًا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقيل إنه أسلم.

هل كان ابن صياد هو الدجال؟، فيتو



وكان ابن صياد دجالًا، وكان يتكهن أحيانًا فيصدق ويكذب، فانتشر خبره بين الناس، وشاع أنه الدجال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطّلع على أمره ويكشف أمره، فكان يذهب إليه مختفيًا حتى لا يشعر به، رجاء أن يسمع منه شيئًا، وكان يوجه إليه بعض الأسئلة التي تكشف عن حقيقته. وقد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم فُقد ابن صياد يوم الحرة.

يذكر أن قصة ابن صياد مع النبي صلى الله عليه وسلم تدور حول شك الصحابة فيه واحتمالية كونه المسيح الدجال، وكان ابن صياد يظهر بعض الصفات التي تتشابه مع صفات الدجال المذكورة في الأحاديث النبوية، مثل قدرته على التنبؤ ببعض الأمور والكلام غير المفهوم، النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه بحذر، ولم يجزم بأنه الدجال، بل كان يتحرى أمره ويستكشف حقيقته.

وشك الصحابة في ابن الصياد، كان بعض الصحابة يرون في ابن صياد علامات الدجال ويشككون في أمره، وأقسم بعضهم أنه الدجال.

موقف رسول الله والصحابة من ابن صياد

وعن موقف النبي، صلى الله عليه وسلم، من ابن الصياد، فإن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم يجزم بأنه الدجال، بل تعامل معه بحذر، وأظهر له بعض المعجزات، وحاول استدراجه للكلام ليظهر حقيقته.

أما صفات ابن صياد، التي أثارت شكوك الصحابة حوله، مثل قدرته على التنبؤ ببعض الأمور، وتأتيه أحيانًا كلمات غير مفهومة.

صفات المسيح الدجال، فيتو



وأكد علماء الإسلام أنه "لم يثبت بشكل قاطع أن ابن صياد هو الدجال، ولم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل استمر في تحري أمره.

وعما إذا كان ابن صياد هو الدجال، فالرأي الراجح عند العلماء أن ابن صياد لم يكن هو الدجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بذلك؛ فقد كان مجرد شخص ظهرت منه بعض الصفات التي قد توحي بأنه الدجال، ولكن لم يثبت بشكل قاطع أنه هو. وربما كان هذا الشخص يتمتع ببعض القدرات الخاصة أو أنه كان يتعرض لبعض الشياطين التي تلقي إليه ببعض الكلام أو تظهر له بعض الأمور.

وتكمن أهمية قصة ابن الصياد في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في أنها تظهر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التحقق من الأمور، وعدم الجزم بها إلا بعد التأكد منها، وأيضًا تظهر بعض صفات الدجال التي وردت في الأحاديث.



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