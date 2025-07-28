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خارج الحدود

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب الساحل الشرقي لجزيرة هوكاي اليابانية

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

أفادت الإدارة العامة للأرصاد الجوية في اليابان إن زلزالا بقوة 5.3 درجة ضرب الساحل الشرقي لجزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال البلاد.

ولم يصدر أي تحذير من تسونامي. كما لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار كبيرة جراء هذا الزلزال.

وضرب الزلزال حوالي يوم الاثنين 28 يوليو 2025، في الساعة 12:10 بالتوقيت المحلي على عمق ضحل معتدل يبلغ 56 كم. قد تتم مراجعة شدة الزلزال ومركزه وعمقه بدقة في غضون الساعات المقبلة.

في غضون ذلك، أصدر المعهد الوطني الياباني لأبحاث علوم الأرض والقدرة على مواجهة الكوارث (NIED) تقريرا في وقت لاحق، أدرج فيه الزلزال  على أنه زلزال بقوة 5.7 درجة.

وبناء على البيانات الزلزالية الأولية، يرجح أن يكون الزلزال قد شعر به العديد من سكان منطقة مركز الزلزال. ومن غير المتوقع أن يسبب أضرارا جسيمة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام يابانية.

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الإدارة العامة للأرصاد الجوية في اليابان زلزال اليابان جزيرة هوكايدو تسونامي

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