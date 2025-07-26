زلزال قوي يضرب إندونيسيا

أفادت وكالة "رويترز" بأن زلزالًا بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة بابوا الغربية في إندونيسيا.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة حتى الآن.

مركز رصد الزلازل

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 21:29 بتوقيت جرينتش (00:29 بتوقيت موسكو)، على بعد 152 كيلومترا شمال غرب مدينة تيرناتي، التي يسكنها أكثر من 100 ألف نسمة، فيما بلغ عمقه نحو 60 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وتقع إندونيسيا في "حزام النار" بالمحيط الهادئ، ما يجعلها عرضة للزلازل والبراكين بصورة متكررة.

وتشهد البلاد نشاطًا زلزاليًا مستمرًا نتيجة التقاء عدة صفائح تكتونية.

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