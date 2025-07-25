زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب المحيط الهادئ بالقرب من ساموا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر المنطقة بالقرب من دولة ساموا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، اليوم الجمعة، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع في وقت متأخر من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي على بعد 440 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة بيا وعلى عمق 314 كيلومترًا.

ونقلت أسوشيتد برس عن موظف في موقع ساموا أوبزرفر الإخباري إنه لم يشعر بزلزال ولم يكن على علم بأي تقارير عن إصابات أو أضرار.

ولم يصدر نظام التحذير من التسونامي الأمريكي أي تحذير من موجات تسونامي.

وتقع ساموا على "حلقة النار"، وهي قوس من الصدوع الزلزالية حول المحيط الهادئ حيث الزلازل والبراكين شائعة.

ففي عام 2009، ضرب زلزالان كبيران في منتصف المسافة بين ساموا وساموا الأمريكية، وهي منطقة تابعة للولايات المتحدة.

وقد أحدث الزلزالان موجات تسونامي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 192 شخصًا في ساموا وساموا الأمريكية وتونجا.

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