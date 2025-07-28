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رياضة

انطلاق اختبارات مشروع الموهوبين مواليد 2011 تحت إشراف الفيفا اليوم

إجتماع أبو ريدة مع
إجتماع أبو ريدة مع وفد الفيفا، فيتو

اتحاد الكرة، تنطلق اليوم الإثنين اختبارات مشروع الموهوبين مواليد 2011 بمقر مشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر، والذي يقام تحت إشراف لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”

وفد الفيفا يشرف على الاختبارات

وتقام الاختبارات بحضور هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ويشرف على المشروع من جانب الاتحاد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد الجوهري مدير مشروع الموهوبين والكابتن عاطف عطية منسق عام، بالإضافة إلي وفد الفيفا أنطوني بافو مدير مشروع الموهوبين في أفريقيا، ولابان سكوت ليبي، هاري فارلي، ليشو جورجيوسكي مكتشفي المواهب.

وفد الفيفا بمشروع إكتشاف الموهوبين، فيتو
وفد الفيفا بمشروع اكتشاف الموهوبين، فيتو

أبو ريدة يجتمع بوفد الفيفا

واجتمع هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الأحد، مع مسؤولي مشروع تنمية المواهب "Talent Development Schemes" الذي يُقام بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإنهاء التفاصيل المتعلقة بانطلاق الاختبارات.

وضم الاجتماع مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، علاء نبيل المدير الفني للاتحاد والمشرف على المشروع، أحمد الجوهري مدير المشروع وعاطف عطية المنسق العام، ووفد الاتحاد الدولي "FIFA"، والذي ضم أنتوني بافو مدير مشروع الموهوبين في أفريقيا، لابان سكوت ليبي، هاري فارلي وليشو جورجيوسكي مكتشفي المواهب.

المدربين المشاركين في مشروع الموهوبين، فيتو
المدربين المشاركين في مشروع الموهوبين، فيتو

مناطق المرحلة الأولى من الاختبارات

وتنطلق الاختبارات اليوم الإثنين، بمركز المنتخبات الوطنية، وتشهد المرحلة الأولى اختبارات بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، الإسكندرية والمنصورة.

ويضم المشروع المديرين الفنيين رامي عادل ويوسف فواز، إلى جانب باسم خيرت مدرب حراس المرمى للناشئين، والمديرين الفنيين مصطفى منير ونشوى شرابي، إلى جانب راما جويلي المنسق للناشئات، كما يضم محمد اليماني، أحمد عبد اللطيف وشريف الطلايع مكتشفي المواهب.

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بالمرحلة السنية "مواليد 2011" ورعايتهم فنيًا، صحيًّا وبدنيًّا، من خلال المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم وأفضل الكفاءات التدريبية.

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