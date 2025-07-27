أبو ريدة يجتمع بنائب وزير التربية والتعليم لتوقيع بروتوكول تعاون لاكتشاف المواهب

عقد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا اليوم مع الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لمناقشة إعداد برتوكول تعاون بين الاتحاد ووزارة التربية والتعليم لاكتشاف المواهب والدورى المدرسى.

كما يتضمن منح الرخص التدريبية لمدرسى التربية الرياضية، وشهد الاجتماع حضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور عصام سراج الدين رئيس القطاع التجاري.

وأعلن الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سوف يتم التسليم من مقر الاتحاد بمركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم بمدينة 6 أكتوبر، وذلك خلال الفترة من 20 يوليو 2025 وحتى 1 سبتمبر 2025.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا اليوم إلى الفروع التابعة لإبلاغ الأندية بالإجراءات التالية:

1- إذن إضافة من النادى للمخازن معتمد بخاتم النادي.

2- يتم حضور مندوبي أندية القاهرة والجيزة والقليوبية لاستلام الكرات من مقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.



3- بالنسبة لباقى الأندية يتم حضور مندوب الفرع للاستلام والتوزيع على الأندية، بموجب محضر تسليم، على أن يتحمل الفرع تكاليف الانتقالات للمندوبين.

4- يتم التسليم خلال الفترة من ۲۰۲۵/۸/۲٠ وحتى ۲۰۲۵/۹/۱ في الفترة الصباحية من ١٠ - ٣ عصرًا عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

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