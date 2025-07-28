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رياضة

الأهلي يواجه إنبي وديا استعدادا للموسم الجديد

الأهلي
الأهلي

استقر الفريق الأول لكرة القدم الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، على خوض مباراة ودية جديدة غدا الثلاثاء أمام نادي إنبي وذلك ضمن استعداد الفريق للموسم الجديد. 

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت إلى مطار القاهرة الأحد بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد. 

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة أمس قادمة من تونس بعد انتهاء معسكر الفريق الأخير الذي بدأ يوم 18 يونيو الجاري وشهد خوض مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسي. 

وشهد المعسكر الذي أقيم بمدينة طبرقة التونسية تنفيذ اللاعبين لبرنامج بدني وخططي متكامل، بالإضافة إلى خوض مباراتين وديتين مع فريقي الملعب التونسي والبنزرتي. 

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز على البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة الودية الثانية بمعسكر الإعداد، بعدما تغلب في المباراة السابقة على الملعب التونسي وديا بأربعة أهداف مقابل هدف.

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الأهلي النادي الأهلي خوسيه ريبيرو

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