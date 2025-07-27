أخبار الفن اليوم: وفاة المطرب أحمد الحجار بعد صراع طويل مع المرض.. شقيق شيرين عبد الوهاب يتهم شخصا بتشويه صورتها.. محمد عساف يوجه رسالة مؤثرة للجمهور الفلسطيني

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عددا من الأحداث الهامة وكان أهمها كالتالي..

توفى مساء اليوم المطرب الشاب “أحمد الحجار”، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كان يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات بمحافظة الشرقية.

زار الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، بمقر معهد ناصر، للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لحالته وحرص الدولة على رعاية رموزها الثقافية والأدبية.





يحيي المطرب الفلسطيني محمد عساف، حفلا غنائيا الليلة ضمن فعاليات مهرجان قرطاج بتونس ويحمل الحفل شعار “من أجل غزة”



ووجه محمد عساف رسالة للجمهور الفلسطيني قبل حفله بقرطاج قائلا:" بانتظاركم جميعكم لنغني لفلسطين بنغني لغزة، لنكون صوت لأهلنا في غزة

قالت الفنانة نهى عابدين: إنها تعيش خلال الفترة الحالية حالة من التركيز الكامل على أمرين فقط: ابنها "أيمن"، وعملها الفني، مؤكدة أن الارتباط العاطفي أو دخول شخص جديد في حياتها ليس من أولوياتها في الوقت الحالي.





انضم الفنان محمود حافظ لأبطال فيلم “طلقني” الذي يتم تصويره حاليًا، بأحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول الخلافات الأسرية بين زوجين لم يمر على زواجهما كثيرًا.

أعلن الفنان أحمد أمين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة خالته نادية محمد مدبولي، وقد نعى أمين خالته بكلمات مؤثرة، داعيًا متابعيه لقراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.





طرحت الشركة المنتجة أغنية "أشرار" للنجم أحمد سعد ودنيا سمير غانم، وذلك قبل أيام قليلة من العرض الرسمي لفيلمها الكوميدي "روكي الغلابة"، المقرر طرحه في جميع دور العرض يوم 30 يوليو الجاري، وذلك قبل أن يلتقي الجمهور بالفيلم الذي يعد أول بطولة مطلقة لدنيا سمير غانم في السينما.

تحدث محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أزمة جديدة تواجهها النجمة الشهيرة خلال الأيام الحالية، حيث أكد أن هناك أحد الأشخاص الذي كان يعمل ضمن فريق عملها، وتم استبعاده منذ فترة نظرًا لمشكلات قد ارتكبها.





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