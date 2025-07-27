نهى عابدين: مسلسل ونوس وش السعد علي.. والتربية الحديثة مش سهلة

قالت الفنانة نهى عابدين: إن مسلسل "ونوس" الذي قدمت فيه شخصية "دنيا" كان بمثابة "وش السعد" في مشوارها الفني، واعتبرته إحدى أهم المحطات التي شكلت انطلاقتها، مشيرة إلى أنها حصلت على فرصة أداء هذا الدور، وهي لا تزال طالبة في معهد الفنون المسرحية، ما جعل التجربة ذات طابع خاص، لا سيما مع مشاركتها نخبة من كبار الفنانين على رأسهم النجم يحيى الفخراني والمخرح شادي الفخراني والمؤلف عبدالرحيم كمال.

وأضافت نهى خلال تصريحاتها لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، أنها تدين بالكثير لهذا الدور الذي مثل نقلة نوعية في مشوارها، رغم النجاح الذي حققته في أغلب أعمالها. وقالت: "لغاية النهاردة بعتبر الدور ده من الإضافات الكبيرة ليا، لأنه كان بداية احتكاكي بعالم النجوم الكبار".

تجربة الأمومة

وفي جانب آخر من اللقاء، تحدثت الفنانة عن تجربتها الشخصية كأم، مؤكدة أنها تعتمد على أسلوب تربية حديث ومتوازن مع ابنها أيمن، وتحرص على التفرغ الكامل له دون تدخل من أحد، وقالت: "أنا اللي بربي، وما بسمحش لحد يتدخل، ولو حد حاول أحيانًا ممكن أدخل في صدام".

وأشارت إلى أن التربية في هذا العصر "صعبة جدًا"، وتتطلب مزيجًا من الحزم والمرونة: "الشد الزيادة يخلي الطفل يقفل منك، واللين الزيادة يخليه يفلت.. فالموضوع محتاج توازن".

وعن نشأتها، أوضحت نهى أنها لم تعش طفولة سعيدة، بعد وفاة والدها وهي في سن صغيرة، ومع وجود ظروف أسرية صعبة، مضيفة: "ما كانتش أحلى حاجة بصراحة".

وأكدت أنها لم تكن تخطط لدخول التمثيل منذ البداية، لكنها كانت مهتمة بالفلسفة وعلم النفس والاجتماع، ودرستهم بالفعل قبل أن تلتحق بمعهد الفنون المسرحية عن قناعة، بعد أن شعرت بموهبتها.

وقالت إن والدتها لم تكن داعمة في البداية، لكنها لم تعارضها أيضًا، موضحة: "كانت شايفاني بقول كلام زي اللي بيقول هطلع الفضاء، بتسمعني كده وخلاص.. بس مع الوقت لما طمنت عليا وشافت إني ماشية كويس، بدأت تسندني".

وختمت نهى عابدين حديثها بالتأكيد على أهمية الاستقلال والاعتماد على النفس في صناعة النجاح، سواء في الفن أو الحياة الشخصية، مشيرة إلى أن كل مرحلة في حياتها شكلت درسًا مهمًا استفادت منه.

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