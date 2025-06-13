أحمد أمين يشيد بمواهب مسرحيتي "كازينو" و"سجن النسا": يستحقون النجومية

أشاد الفنان أحمد أمين بالمواهب التمثيلية التي تألقت على خشبة مسرح السلام بالقاهرة، وذلك عقب حضوره عرضي مسرحيتي "كازينو" و"سجن النسا".

وأعرب في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن إعجابه الشديد بالعروض وبأداء الممثلين، مؤكدًا أن مصر تزخر بالعديد من الفنانين والممثلين المتميزين.

ووصف أمين المسرحيتين بأنهما "أحلى من بعض"، مشيدًا بأغلب الممثلين المشاركين فيهما، ومعتبرًا أنهم يستحقون فرصة النجومية الآن، كما أثنى على مسرح السلام، واصفًا إياه بأنه "مسرح لطيف وعريق" يقع في شارع القصر العيني، وأن العروض تبدأ فيه في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ودعا أمين الجمهور إلى الإسراع لمشاهدة مسرحيتي "كازينو" و"سجن النسا"، حيث كان اليوم هو الأخير لعرضهما، وأعرب عن أمله في أن تُشرف هذه العروض مصر في المهرجانات المختلفة، وأن يتم تصويرها "بشكل جيد" بعد عرضها لمرات عديدة، ليتسنى لجمهور أوسع مشاهدتها.

ووجه الفنان أحمد أمين دعوة خاصة للمخرجين لزيارة مسرح السلام واكتشاف "باقة المواهب" الموجودة هناك، لا سيما الممثلات.

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