طرح أغنية "أشرار" ترويجًا لفيلم "روكي الغلابة" قبل عرضه في 30 يوليو (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة أغنية "أشرار" للنجم أحمد سعد ودنيا سمير غانم، وذلك قبل أيام قليلة من العرض الرسمي لفيلمها الكوميدي "روكي الغلابة"، المقرر طرحه في جميع دور العرض يوم 30 يوليو الجاري، وذلك قبل أن يلتقي الجمهور بالفيلم الذي يعد أول بطولة مطلقة لدنيا سمير غانم في السينما.

بوسترات دعائية تتصدرها كايلا وحفل عرض خاص

وسبق وأصدرت الشركة المنتجة مؤخرًا البوسترات الرسمية لفيلم "روكي الغلابة"، والتي تصدرتها مفاجأة الفيلم، كايلا، ابنة دنيا سمير غانم، مما أثار فضول الجمهور حول دورها في العمل، وفي إطار الاحتفال بصدور الفيلم، تستعد الفنانة دنيا سمير غانم لإقامة عرض خاص للفيلم يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو، في أحد المولات الكبرى بالقاهرة، بحضور أبطال العمل وعدد من نجوم الفن والإعلام.

فيلم روكي الغلابة

يشارك في بطولة فيلم روكي الغلابة نخبة من نجوم الكوميديا والدراما إلى جانب دنيا سمير غانم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، وبيومي فؤاد. الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

وتجسد دنيا سمير غانم في الفيلم دور فتاة تعمل بودي جارد (حارسة شخصية) لأحد الأشخاص، والذي يؤدي دوره الفنان محمد ممدوح. ويعد هذا الدور تحولًا جديدًا في مسيرة دنيا سمير غانم السينمائية، التي تعد "روكي الغلابة" أولى بطولاتها المطلقة على الشاشة الكبيرة، بعد أن أثبتت جدارتها في البطولات التليفزيونية.

رامي رضوان يروج لروكي الغلابة

حرص الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، على الترويج لفيلمها الجديد عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك". ونشر رضوان بوستر الفيلم معلقًا بأسلوبه الفكاهي: "يلااااا بقى استعدوا لشوية أكشن أنا شخصيًا بدعي ماشوفهوش في البيت إن شاء الله يعجبكم قوووووي، بالتوفيق والنجاح يا رب حبيبتي ولكل صناع الفيلم". تعكس هذه الرسالة الحماس والدعم الكبير الذي يتلقاه الفيلم من الدوائر المقربة لدنيا سمير غانم.

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