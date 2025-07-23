كايلا ابنة دنيا سمير غانم تتصدر بوسترات الأبطال في فيلم روكي الغلابة

طرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية لفيلم الكوميديا “روكي الغلابة” الذي تترأس بطولته النجم دنيا سميرغانم.

وتصدرت كايلا ابنة دنيا سمير غانم بوسترات الأبطال لفيلم "روكي الغلابة" المقرر طرحه بالسينمات يوم 30 يوليو.

وتحتفل الفنانة دنيا سمير غانم ، بالعرض الخاص لفيلمها الجديد روكي الغلابة يوم الأربعاء الموافق يوم 30 يوليو في أحد المولات الكبرى.

فيلم روكي الغلابة

ويشارك مع دنيا سمير غانم في بطولة الفيلم محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

وتقوم دنيا سمير غانم في فيلمها الجديد “روكي الغلابة” بدور فتاة تعمل بودي جارد لدى أحد الأشخاص، ويقوم بدوره الفنان محمد ممدوح.

ويعد فيلم “روكي الغلابة”، البطولة المطلقة الأولى للفنانة دنيا سمير غانم بالسينما، بعد أن حققت نجاحا كبيرا بالبطولات المطلقة بالدراما التليفزيونية.

رامي رضوان يروج لروكي الغلابة

روج الإعلامي رامي رضوان لفيلم زوجته الفنانة دنيا سمير غانم الجديد “روكي الغلابة”، ونشر رامي رضوان بوستر الفيلم عبر صفحته على فيس بوك وعلق قائلا: “يلااااا بقى استعدوا لشوية أكشن أنا شخصيا بدعي ماشفهوش في البيت إن شاء الله يعجبكم قوووووي، بالتوفيق والنجاح يا رب حبيبتي ولكل صناع العمل”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.