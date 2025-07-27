الأحد 27 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

محمود حافظ ينضم لأبطال فيلم "طلقني" مع كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

انضم الفنان محمود حافظ لأبطال فيلم “طلقني” الذي يتم تصويره حاليًا، بأحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول الخلافات الأسرية بين زوجين لم يمر على زواجهما كثيرًا.

ويشارك في بطولة الفيلم عابد عناني وياسمين رحمي وهناء الشوربجي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

 

من جانب آخر قررت أسرة فيلم طلقني الذي يقوم ببطولته النجمان كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني السفر لبعض المدن منها، “جورجيا، ولبنان، بعض الدول الأوروبية” ليتم استكمال تصوير العمل بها.


وتشهد أحداث فيلم طلقني الذي يقوم ببطولته النجمان كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، رفعها قضية خلع ضد زوجها الذي يلعب دوره نجل الساحر، بسبب عدم قابليتها العيش معه، وتصل لما تريد ويتم تطليقها بحكم محكمة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

 

وعرض مؤخرا الفنانة كريم محمود عبدالعزيز مسلسل  "مملكة الحرير"، الذي احتل محركات البحث عبر موقع جوجل، وذلك ليشكّل علامة فارقة في نوعية الأعمال التلفزيونية الفانتازية، التي ما زالت نادرة الحضور في العالم العربي. 

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فيلم طلقني الفنان كريم محمود عبد العزيز دينا الشربيني

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