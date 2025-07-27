الأحد 27 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

وفاة المطرب أحمد الحجار بعد صراع طويل مع المرض

أحمد الحجار
أحمد الحجار

توفى مساء اليوم المطرب الشاب “أحمد الحجار”، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كان يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات بمحافظة الشرقية.

 

المطرب أحمد الحجار

 وحرص الفنان مصطفى كامل على نعي المطرب أحمد الحجار الذي رحل منذ قليل، حيث كتب كامل منشورا، عبر حسابه على فيس بوك: لا إله إلا الله محمد رسول الله، خبر وفاتك صدمني، الله يرحمك يا أحمد يا حجار ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا طيب، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

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