وزير الخارجية الفرنسي: قطاع غزة على شفا كارثة وما يحدث حاليا مروع

قال وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الأحد إن ما يحدث حاليا في غزة مروع وإن القطاع الآن على شفا كارثة حقيقية.

وزير الخارجية الفرنسي: ما يحدث حاليا في غزة مروع

وفي السياق ذاته قال مؤسس المطبخ المركزي العالمي، خوسيه أندريس إن على أصحاب الضمير الحي أن يوقفوا المجاعة في قطاع غزة الآن.



وأضاف في بيان صادر عنه اليوم الأحد أنه لا عذر لصمت العالم، وهو يشاهد مليوني إنسان بغزة على شفا مجاعة شاملة، والإسرائيليون يتحملون كمحتلين مسؤولية توفير الحد الأدنى لسبل عيش المدنيين في غزة.



وتابع: قوافلنا لم تشهد إلا القليل جدا من النهب قبل حصار إسرائيل للمساعدات في مارس الماضي ونحن بحاجة ماسّة إلى فتح ممرات إنسانية لجميع منظمات الإغاثة العاملة في غزة.

استشهاد صلاح المناصرة

وأعلن مستشفى الشفاء في غزة، اليوم الأحد، عن استشهاد المواطن صلاح المناصرة البالغ من العمر 46 عاما بسبب المجاعة وسوء التغذية.

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