الأحد 27 يوليو 2025
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خارج الحدود

القسام تعلن استهداف ناقلة جنود للاحتلال في غزة

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب عز الدين القسام، اليوم الأحد، أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند صهيونية بعبوة أرضية شديدة الانفجار في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت مواقع إسرائيلية، ارتفاع عدد الجنود القتلى في الحدث الأمني الصعب بخان يونس في غزة أمس إلى 5 جنود قتلى على الأقل من وحدة الاستطلاع.

وأوضحت المواقع الإسرائيلية: نقل المصابين في حادث خان يونس إلى مستشفيات إسرائيلية وبينهم قائد وحدة الاستطلاع.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي من لواء غولاني في انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة أمس.

 

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر عسكري: الضابط والجندي من لواء غولاني قتلا بتفجير عبوة تم تثبيتها على ناقلة جند في خان يونس.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أفادت مساء أمس السبت، بأن عبوة ناسفة انفجرت في دبابة إسرائيلية داخل قطاع غزة، وتم نقل عدد من الإصابات في صفوف الجنود.

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جيش الاحتلال كتائب عز الدين القسام غزة

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