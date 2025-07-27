الأحد 27 يوليو 2025
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خارج الحدود

مواقع إسرائيلية تنشر تفاصيل كمين نصبته المقاومة لجنود الاحتلال بخان يونس

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 نشرت منصات إعلامية إسرائيلية تفاصيل الكمين الذي نصبته المقاومة لجنود الاحتلال الإسرائيلي قصاصي الأثر في جنوب قطاع غزة

تفاصيل كمين خان يونس 

وقالت المواقع الإسرائيلية، إن مقاتلي حماس نصبوا طعما قاتلا للجنود قصاصي الأثر في مدينة خان يونس، حيث دخلوا المنطقة لإنقاذ عميل، تبين لاحقا أنه عميل مزدوج وأن  المقاومة قد جندته.
 

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وأضافت: ‏كان مقاتلو حماس ينتظرون الجنود قرب نفق، وفجروا عبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من  الجنود.

وأعلنت مواقع إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد الجنود القتلى في الحدث الأمني الصعب بخان يونس في غزة  إلى 5 جنود قتلى على الأقل من وحدة الاستطلاع.

وأوضحت المواقع الإسرائيلية: نقل المصابين في حادث خان يونس إلى مستشفيات إسرائيلية وبينهم قائد وحدة الاستطلاع.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي من لواء غولاني في انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر عسكري: الضابط والجندي من لواء غولاني قتلا بتفجير عبوة تم تثبيتها على ناقلة جند في خان يونس.

وكانت وسائل إعلام عبرية،  أفادت مساء أمس السبت، بأن عبوة ناسفة انفجرت في دبابة إسرائيلية داخل قطاع غزة، وتم نقل عدد من الإصابات في صفوف الجنود.

 

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خان يونس غزة حماس

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