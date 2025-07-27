الأحد 27 يوليو 2025
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خارج الحدود

سجن 3 جنود إسرائيليين رفضوا دخول غزة للقتال

جنود الاحتلال، فيتو
جنود الاحتلال، فيتو

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الحكم بسجن 3 من جنود لواء ناحال بسبب رفضهم الدخول للقتال في قطاع غزة

وأعلنت مواقع إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد الجنود القتلى في الحدث الأمني الصعب بخان يونس أمس إلى 3 قتلى. 

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي من لواء جولاني في انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة أمس.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر عسكري: “الضابط والجندي من لواء جولاني قتلا بتفجير عبوة تم تثبيتها على ناقلة جند في خان يونس”.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أفادت مساء أمس السبت، بأن عبوة ناسفة انفجرت في دبابة إسرائيلية داخل قطاع غزة، وتم نقل عدد من الإصابات في صفوف الجنود.

حدث أمني صعب في غزة

من ناحيتها، قالت وسائل إعلام فلسطينية: إن منصات عبرية تداولت أنباء عن وقوع حدث أمني صعب تعرضت له قوة إسرائيلية في قطاع غزة.

نقص في عدد قوات الاحتلال بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي

وأفادت القناة 12 العبرية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن قوات النخبة في جيش الاحتلال تقوم بمهام وحدات المشاة، بسبب النقص في عدد القوات بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي. 

وقالت القناة 12 العبرية: "جنود في وحدات النخبة مثل الكوماندوز وماجلان أوكلت لهم مهام قوات المشاة.. الجنود بالوحدات يقولون إن القيادة تكلفهم بمهام لا تتوافق مع تدريباتهم".

وتابعت القناة 12 العبرية: "الجنود يشتكون من تكليفهم بنشاطات عسكرية تستغرق أحيانا 12 ساعة متواصلة". 

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي القناة 12 العبرية جيش الاحتلال سائل إعلام عبرية

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