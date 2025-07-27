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خارج الحدود

انفجار عبوة ناسفة، ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى بخان يونس

جنود الاحتلال، فيتو
جنود الاحتلال، فيتو

أعلنت مواقع إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد الجنود القتلى في الحدث الأمني الصعب بخان يونس أمس إلى 3 قتلى. 

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي من لواء غولاني في انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة أمس.

 

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر عسكري: الضابط والجندي من لواء غولاني قتلا بتفجير عبوة تم تثبيتها على ناقلة جند في خان يونس.

 

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أفادت مساء أمس السبت، بأن عبوة ناسفة انفجرت في دبابة إسرائيلية داخل قطاع غزة، وتم نقل عدد من الإصابات في صفوف الجنود.

 

حدث أمني صعب في غزة

من ناحيتها، قالت وسائل إعلام فلسطينية: إن منصات عبرية تداولت أنباء عن وقوع حدث أمني صعب تعرضت له قوة إسرائيلية في قطاع غزة.

 

نقص في عدد قوات الاحتلال بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي

أفادت القناة 12 العبرية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن قوات النخبة في جيش الاحتلال تقوم بمهام وحدات المشاة، بسبب النقص في عدد القوات بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي.

وقالت القناة 12 العبرية: "جنود في وحدات النخبة مثل الكوماندوز وماجلان أوكلت لهم مهام قوات المشاة.. الجنود بالوحدات يقولون إن القيادة تكلفهم بمهام لا تتوافق مع تدريباتهم".

وتابعت القناة 12 العبرية: "الجنود يشتكون من تكليفهم بنشاطات عسكرية تستغرق أحيانا 12 ساعة متواصلة".

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إسرائيل انفجار عبوة ناسفة جيش الاحتلال غزة فلسطين قوات الاحتلال

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