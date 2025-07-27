الأحد 27 يوليو 2025
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خارج الحدود

روسيا: منظومات الدفاع الجوي تسقط 12 مسيرة أوكرانية

طائرة مسيرة، فيتو
طائرة مسيرة، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 12 مسيرة أوكرانية من الساعة 21.50 حتى منتصف الليل فوق الأراضي الروسية.

وذكرت الوزارة في بيان: "من الساعة 21:50 بتوقيت موسكو يوم 26 يوليو حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 27 يوليو، دمرت منظومات الدفاعي الجوي واعترضت 12 طائرة مسيرة أوكرانية: 8 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف واثنتان فوق أراضي مقاطعة بريانسك واثنتان فوق جمهورية القرم".

وتواصل القوات الأوكرانية بشكل يومي استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية ومواقع الطاقة، رغم إعلان نظام كييف التزامه باتفاق وقف الهجمات على بنى الطاقة المبرم بوساطة أمريكية في الـ24 من مارس الماضي لمدة 30 يوما.

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وزارة الدفاع الروسية الدفاع الجو أوكرانيا

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