روسيا: منظومات الدفاع الجوي تسقط 12 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 12 مسيرة أوكرانية من الساعة 21.50 حتى منتصف الليل فوق الأراضي الروسية.

وذكرت الوزارة في بيان: "من الساعة 21:50 بتوقيت موسكو يوم 26 يوليو حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 27 يوليو، دمرت منظومات الدفاعي الجوي واعترضت 12 طائرة مسيرة أوكرانية: 8 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف واثنتان فوق أراضي مقاطعة بريانسك واثنتان فوق جمهورية القرم".

وتواصل القوات الأوكرانية بشكل يومي استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية ومواقع الطاقة، رغم إعلان نظام كييف التزامه باتفاق وقف الهجمات على بنى الطاقة المبرم بوساطة أمريكية في الـ24 من مارس الماضي لمدة 30 يوما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.