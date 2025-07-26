جهود مصرية قطرية لزيادة حجم المساعدات لقطاع غزة

أفادت مصادر لـ قناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم السبت، بأن هناك جهودا مصرية قطرية لزيادة حجم المساعدات لقطاع غزة، والاعتماد على أكثر من معبر لزيادة تدفق دخول المساعدات.

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