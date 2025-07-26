أخبار الاقتصاد اليوم: ادفع فاتورة التليفون الأرضي قبل هذا الموعد.. اتحاد منتجي الدواجن يحذر من هذا الأمر.. وحملة تصيد إلكتروني تتنكر في هيئة تحديثات قسم الموارد البشرية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، جولة ميدانية تفقدية لمصنع الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الحرة في العين السخنة، وذلك لمتابعة سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وتشغيل المصنع، والوقوف على التقدم المحقق في تنفيذ الاتفاق الموقع مع شركة "بريتش بتروليوم" العالمية.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع رؤساء وفود الدول المشاركة باجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا، ورؤساء منظمات الأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية.

تراجع سعر الصرف الجنيه السودانى ليعادل أكثر من 3 آلاف جنيه مقابل الدولار الأمريكي الواحد خلال التعاملات الجارية فى السودان وفى ظل استمرار الحرب الدائرة فى البلاد.

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع نخبة من كبرى الشركات اليابانية في العاصمة طوكيو، في ختام زيارته الرسمية والاستثمارية الناجحة إلى اليابان، وذلك لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك في قطاعات استراتيجية.

حذر ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، من أن الانخفاض الكبير في أسعار الكتاكيت بات يُشكل تهديدًا للقطاع، مؤكدًا أن الأسعار الحالية أقل من تكلفة الإنتاج، ما قد يدفع عددًا من المربين إلى العزوف عن الدخول في دورات إنتاجية جديدة.

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إن نتائج الأعمال وإعلاناتها المتوالية مازالت تسيطر علي تحركات الأسواق الخليجية، حيث إن بعض الأسواق تأثرت خلال تعاملات الأسبوع الماضي بحالة عدم وضوح الروية مع ما تمر به المنطقة من تغيرات سياسية.

بعد قيام الشركة المصرية للاتصالات، ببدء تحصيل فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2025، يبحث الكثيرون عن آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة.

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن الحد الأدنى لشراء وديعة أجل لمده شهر في فروع البنك.

اكتشف خبراء أمن المعلومات حملة تصيد احتيالي متطورة تستهدف الموظفين عبر رسائل بريد إلكتروني مخصصة ومستندات مرفقة تتنكر على هيئة تحديثات لسياسات الموارد البشرية، حيث تشكل هذه الحملة تطورًا ملحوظًا في أساليب التصيد الاحتيالي، حيث خصص المهاجمون محتوى الرسائل والمرفقات لاستهداف كل مستلم على حدة، مما يعكس مستوى تخصيص غير مسبوق. وكان الهدف استدراج الضحية لإدخال بيانات دخول البريد الإلكتروني للمؤسسة.

شهد سعر جرام الذهب في الإمارات انخفاضًا طفيفًا بختام تعاملات اليوم السبت 26 يوليو 2025، بالسوق الإماراتية.

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