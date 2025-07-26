السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم 26- 7- 2025

اسعار الذهب فى الامارات،
اسعار الذهب فى الامارات، فيتو

شهد سعر جرام الذهب في الإمارات انخفاضًا طفيفًا بختام تعاملات اليوم السبت 26 يوليو 2025،  بالسوق الإماراتية.

سعر جرام الذهب في الإمارات

  • وسجل سعر الجرام عيار 24: 402 درهمًا إماراتيًّا - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.
  • وعيار 21: 357 درهم إماراتي –  يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.
  • وعيار 18: 305 درهم إماراتي –  يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

 

الاسعار فى البورصة العالمية للذهب 

 

انخفضت أسعار الذهب، عند التسوية، الجمعة 25 يوليو، مسجلة خسائر أسبوعية، إثر تعافي الدولار ومؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يقلص الطلب على الملاذات الآمنة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 3.336.01 دولارًا للأونصة.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.1% إلى 3.335.6 دولار.

ومن المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه يومي 29 و30 يوليو، بينما تُرجّح الأسواق خفضًا للفائدة في سبتمبر المقبل.

أداء المعادن النفيسة الأخرى


تراجعت الفضة 0.4% إلى 38.91 دولار للأونضة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتياطي الفيدرالي اسعار الذهب فى الامارات اليوم اسعار الذهب فى الامارات أسعار الذهب الامارات اليوم الأسواق المحلية الذهب في الإمارات اليوم الذهب في المعاملات الفورية الذهب في الإمارات

الأكثر قراءة

عاطف خالد للأمن الوطني وأبو شميلة لأمن الجيزة، بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

الأمن يكشف ملابسات فيديو طرد فتاة من منزلها بالشرقية عقب رسوبها بالثانوية العامة

قيمة صفقة انتقال وسام أبو علي من الأهلي إلى كولومبوس الأمريكي

خلال ساعات، حركة تنقلات واسعة لضباط الشرطة 2025

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 53.99%

الأهلي يعلن رسميا رحيل وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت 26-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في مصر اليوم السبت 26-7-2025

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: تجنب أذى الأقارب ليس قطيعة للرحم

تفسير حلم أداء العمرة في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

الأزهر للفتوى يرد بقوة على سعاد صالح: الحشيش محرم شرعًا وفتاوى تحليله شاذة ومضللة

المزيد
الجريدة الرسمية