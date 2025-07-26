أسعار الذهب في الإمارات اليوم 26- 7- 2025

شهد سعر جرام الذهب في الإمارات انخفاضًا طفيفًا بختام تعاملات اليوم السبت 26 يوليو 2025، بالسوق الإماراتية.

سعر جرام الذهب في الإمارات

وسجل سعر الجرام عيار 24: 402 درهمًا إماراتيًّا - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

وعيار 21: 357 درهم إماراتي – يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.

وعيار 18: 305 درهم إماراتي – يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

الاسعار فى البورصة العالمية للذهب

انخفضت أسعار الذهب، عند التسوية، الجمعة 25 يوليو، مسجلة خسائر أسبوعية، إثر تعافي الدولار ومؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يقلص الطلب على الملاذات الآمنة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 3.336.01 دولارًا للأونصة.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.1% إلى 3.335.6 دولار.

ومن المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه يومي 29 و30 يوليو، بينما تُرجّح الأسواق خفضًا للفائدة في سبتمبر المقبل.

أداء المعادن النفيسة الأخرى



تراجعت الفضة 0.4% إلى 38.91 دولار للأونضة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2%.

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