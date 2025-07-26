مليون جنيه الحد الأدنى لـ الوديعة أجل شهر في بنك القاهرة

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن الحد الأدنى لشراء وديعة أجل لمده شهر في فروع البنك.

وأوضح مسؤولون ببنك القاهرة أن الحد الأدنى لشراء وديعة أجل شهر 1,000,000 جم.

وتشمل خصائص وتفاصيل تلك الوديعة من بنك القاهرة للعملاء ما يلي:

العملاء المستهدفين الأشخاص الطبيعيين فقط.

الفئات 10,000 جم ومضاعفتها (فوق الحد الأدنى للشراء) وبدون حد أقصى للشراء.

أما عن شروط الوديعة في بنك القاهرة فهي كما يلي:

شروط الوديعة في بنك القاهرة

تاريخ إبرام الوديعة هو حق نفس تاريخ تقديم الطلب في حالة الخصم من الحساب الجاري أو التوفير، أما الإيداعات النقدية يكون تاريخ إبرام الوديعة هو أول يوم عمل تالي ليوم الإيداع.

الاسترداد المبكر في حالة الاسترداد المبكر يتم خصم 11% من سعر العائد المطبق على الوديعة ليصبح العائد 2.5% على المدة المنقضية من الوديعة.

وحول المزايا الخاصة بوديعة بنك القاهرة فهي تتلخص في التالي:

مزايا الوديعة من بنك القاهرة

يتم إضافة قيمة العائد المستحق إلى الحساب الجاري أو التوفير بحسب رغبة العميل.

يمكن إبرام الودائع بأسماء مشتركة أو بأسماء القصر.

الوديعة قابلة للتجديد حسب رغبة العميل بالمبلغ الأصلي للوديعة فقط مع إضافة العائد لحساب العميل.

إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الوديعة وفقًا للشروط والأحكام المطبقة.

إمكانية الاقتراض حتى 90% بضمان الوديعة المبرمة بذات العملة بشروط ميسرة.

عدم إمكانية إضافة سعر عائد مميز للعائد المطبق على الوديعة.

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