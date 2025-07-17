خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسه الخميس جلسه نهاية الأسبوع، حيث غلب التباين على أداء المؤشرات.
ففي المملكة العربية السعودية
انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.21% وهي تقدر بـ 24 نقطة ليصل إلى 11015 نقطة بقيم تداول تقاربـ 7 مليار ريال.
وفي الكويت
تواجد مؤشر الكويت 50 في المنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبة 0.06% وتقدر بـ 5 نقاط ليصل إلى 7419 نقطة بقيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار.
وفي الامارات
تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.06% وتقدر بـ 66 نقطة ليصل إلى 6037 نقطة.
كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.44% وتقدر بـ 48 نقطة ليصل إلى 10255 بقيم تداول إجمالية تقدر بـ 3 مليار درهم.
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