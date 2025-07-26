الجنيه السوداني يتراجع إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار

تراجع سعر الصرف الجنيه السودانى ليعادل أكثر من 3 آلاف جنيه مقابل الدولار الأمريكي الواحد خلال التعاملات الجارية فى السودان وفى ظل استمرار الحرب الدائرة فى البلاد.

أسباب تراجع الجنيه السودانى

وأرجع البعض سبب تدني قيمة الجنيه السوداني إلى نقص الاحتياطي النقدي للعملات في «البنك المركزي» مما يدفع التجار والمستوردين إلى الشراء من «السوق السوداء» للعملات، التي بدورها تؤدي إلى هذا الانخفاض فضلا عن العديد من الأسباب الأخرى.

أسعار الجنيه السودانى قبل ادندلاع الحرب

وفي بورت سودان، أفاد تجار بتقلبات شديدة في أسعار العملة هذا الأسبوع، حيث انخفض الجنيه إلى 3000 مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بـ2600 في بداية يوليو.

وقبل اندلاع القتال في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، كان سعر صرف الجنيه السوداني نحو 500 جنيه للدولار.

بدأ الانخفاض الأخير قبل نحو عشرة أيام، مدفوعا بما وصفه التجار بـ"ارتفاع حاد في الطلب على الدولار" لدفع ثمن الواردات الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.

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