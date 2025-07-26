اتحاد الدواجن: تراجع درامي في أسعار الكتاكيت يهدد الدورة الإنتاجية

حذر ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، من أن الانخفاض الكبير في أسعار الكتاكيت بات يُشكل تهديدًا للقطاع، مؤكدًا أن الأسعار الحالية أقل من تكلفة الإنتاج، ما قد يدفع عددًا من المربين إلى العزوف عن الدخول في دورات إنتاجية جديدة.

وفرة كبيرة في الكتاكيت تتخطى الطلب

وقال الزيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: إن السوق يشهد وفرة كبيرة في الكتاكيت تفوق الطلب، نتيجة انتظام حركة الإنتاج واستقرار أسعار الأعلاف نسبيًا، ما شجع المنتجين على الاستمرار.

فائض كبير في الكتاكيت وفتح باب التصدير

وأضاف أن هذه الوفرة تؤدي إلى فائض كبير بنهاية العام يصل إلى 15%، وهو ما يتطلب فتح نوافذ تصديرية لامتصاص الكميات الزائدة من الكتاكيت والدواجن والبيض، للحفاظ على استمرارية القطاع وضمان عدم خسائر للمربين.

وأكد أن استمرار التراجع في الأسعار دون تدخل سريع بآليات تصديرية أو دعم مباشر للمربين، قد يؤدي إلى اختلال في منظومة الإنتاج الداجني على المدى القريب.

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