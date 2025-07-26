خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إن نتائج الأعمال وإعلاناتها المتوالية مازالت تسيطر علي تحركات الأسواق الخليجية، حيث إن بعض الأسواق تأثرت خلال تعاملات الأسبوع الماضي بحالة عدم وضوح الروية مع ما تمر به المنطقة من تغيرات سياسية.



أداء المؤشرات في الإمارات



وفي سوق دبي عزز سوق دبي المالي مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي وربح رأسماله السوقي ما يفوق 7 مليارات درهم مرتفعًا بنسبة 0.93% بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج نصفية للبنوك قوية.



وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 1.055 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولًا إلى 1.062 تريليون درهم بنهاية جلسه نهايه الأسبوع.



سوق أبوظبي



صعد مؤشر فوتسي أبوظبي العام بنسبة 0.76% إلى مستوى 10340.06 نقطة رابحًا نحو 15 مليار درهم في أسبوع.



المملكة العربية السعودية



تكبد مؤشر السوق السعودية خسارة أسبوعية بنحو 61.18 نقطة أو بنسبة 0.56% منهيًا التعاملات عند مستوى 10.945.80 نقطة



وبلغت القيمة السوقية حوالي 9 تريليون ريال سعودي وسجلت قيم التداولات الأسبوعية حوالي 22.7 مليار ريال عبر حوالي 2.3 مليار سهم من خلال حوالي 2.4 مليون صفقة.



الكويت



انخفض مؤشر سوق الكويت الأول بنحو 0.40% منهيًا التعاملات عند مستوى 9272.07 نقطة فيما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.57% إلى مستوى 7569.29 نقطة أما مؤشر السوق العام فقد سجل انخفاضًا محدودًا بنسبة 0.07% منهيًا تعاملات الأسبوع عند مستوى 8592.26 نقطة بعد أن فقد ست نقاط فقط مقارنة بمستويات الأسبوع الأسبق.



وسجلت القيمة السوقية للأسهم 51.35 مليار دينار وبلغت قيم التداول الأسبوعية 16.91 مليون دينار وأحجام التداول 3.32 مليار سهم بتراجع بأكثر من 25% عن مستويات الأسبوع السابق وبلغ عدد الصفقات 175.31 ألف صفقة.

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