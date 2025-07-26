وزير الاستثمار يلتقى عددا من كبرى الشركات اليابانية لبحث التعاون المشترك

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع نخبة من كبرى الشركات اليابانية في العاصمة طوكيو، في ختام زيارته الرسمية والاستثمارية الناجحة إلى اليابان، وذلك لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك في قطاعات استراتيجية.

وقد التقى الوزير رئيس شركة Toyoichi Tsusho وفريق العمل التابع له وبمشاركة مجموعة العربي المصرية.

وشهد اللقاء عرض تطورات المشروعات الاستثمارية للشركة في مصر ومشروع إنتاج الزجاج الهندسي، والذي يهدف الي إنتاج زجاج معماري عالي الدقة يُستخدم في مشاريع البناء والتشييد الكبرى، مما يعزز من سلاسل الإمداد المحلية في مصر ويضعها كمركز صناعي للتصدير نحو الأسواق الإقليمية.

شراكات صناعية كبري في مجالات تكنولوجيا الصناعات الهندسية والزجاج والسيارات والصناعات الإلكترونية

وقد شهد اللقاء استعراض إطر التعاون في مجالات التوسع لتصنيع الزجاج الهندسي بتكنولوجيا يابانية، وتوفير فرص العمل في قطاع الصناعات الزجاجية المتخصصة، ودعم صادرات مصر من منتجات الزجاج إلى أفريقيا والخليج.

كما عقد الوزير لقاء مع عدد من كبار مسئولي شركة نيسان موتورز والتي تمثل واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، وتتمتع بحضور قوي في الأسواق الناشئة والمتقدمة وتعد من أوائل المصنعين الذين استثمروا في تقنيات القيادة الذاتية والطاقة النظيفة.

عرض الفرص والمشروعات الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والتطوير الصناعي والحضاري والإسكان والنقل

والتقى الوزير أيضا الرئيس التنفيذي للصندوق الياباني للاستثمار في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضرية وفريق العمل التابع له، حيث تم استعراض فرص التعاون المقترحة، وذلك في ضوء نتائج البعثة التي قام بها فريق عمل الصندوق ونظمها المكتب التجاري بطوكيو، والتمثيل التجاري بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لبحث المشروعات الاستثمارية في البنية التحتية وتطويرها بكل من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمدن الحضرية والنقل والموانئ.

كما تم بحث فرص التعاون مع صندوق مصر السيادي محليا وإقليميا، وتناول اللقاء محاور برنامج التعاون التنفيذي المقترح للتعاون مع الصندوق الياباني في مصر وإفريقيا.

استعراض آفاق التعاون الاستثماري مع صندوق الاستثمار الياباني بمشروعات البنية التحتية في مصر وأفريقيا

وتجدر الإشارة إلي أن الصندوق الياباني هو هيئة حكومية يابانية ويمثل ذراع الاستثمار والتمويل والشراكة اليابانية في مشاريع البنية التحتية في الخارج وتعمل الهيئة على دعم شركات القطاع الخاص الياباني للدخول في مشاريع مشتركة مع دول مضيفة، خاصة في مجالات تطوير المدن الذكية، وأنظمة النقل العام، وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، وحلول التنقل الحضري المستدام.

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