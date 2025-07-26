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خارج الحدود

بينهم طفلان، 5 شهداء بغزة بسبب المجاعة خلال 24 ساعة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، اليوم السبت إن مستشفيات غزة وثقت استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان بسبب الجوع خلال الـ24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي، أن 127 شهيدا بينهم 85 طفلا في قطاع غزة بسبب الجوع وسوء التغذية.

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القاهرة الإخبارية: دخول 117 شاحنة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن 25 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 13 من طالبي المساعدات.

وبالأمس الجمعة استشهد ما لا يقل عن 15 فلسطينيًا في رفح جنوب قطاع غزة خلال انتظار المساعدات، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 122 بينهم 83 طفلا.

صحة غزة تحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة في القطاع

وقالت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق إن مجاعة كارثية ومجازر دامية قرب مراكز المساعدات تهدد حياة آلاف المواطنين في القطاع.

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي

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