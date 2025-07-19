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خارج الحدود

استشهاد 18 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة اليوم السبت، باستشهاد 18 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم بينهم 12 من طالبي المساعدات.

انهيار الجهود الإنسانية في غزة

 وكانت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، كشفت أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام. 

نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة

وأكدت الأونروا أن نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة، مشيرة إلى أنه بدون كميات كافية منه يواجه القطاع انهيارا في الجهود الإنسانية.

وقالت إن المنظمة تواجه تحديا يتمثل في نقص المستلزمات الطبية بالقطاع.

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