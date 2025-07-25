بيان مشترك لأعضاء بالكونجرس الأمريكي: الجوع في غزة كارثي بسبب الحصار الذي فرضه نتنياهو

أصدر عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، اليوم، بيانا مشتركا أكدوا فيه، أن هناك فوضى وخطورة في إيصال المساعدات إلى غزة أدت إلى موت نحو 700 شخص.

بيان مشترك لأعضاء بالكونجرس الأمريكي حول مجاعة غزة

وجاء في البيان المشترك الصادر عن الأعضاء بالكونجرس الأمريكي، أن الأوضاع الإنسانية في غزة مروعة وغير مقبولة، ولفتوا إلى أن أكثر من 100 منظمة غير حكومية حذرت من انتشار المجاعة في أنحاء قطاع غزة.

وتابع بيان أعضاء الكونجرس، أن 75% من سكان غزة يواجهون مستويات جوع كارثية عقب الحصار الذي فرضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو.

بيان مشترك صادر عن 3 أوروبية عن الجوع في غزة

فى ذات السياق دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك، الجمعة، إلى "إنهاء الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة فورا".

وردا على التحذير الذي أصدرته الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من خطر مجاعة وشيكة وواسعة النطاق، دعت العواصم الأوروبية الثلاث "باريس ولندن وبرلين: حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى "رفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات فورا".

وذكّرت الدول الأوروبية فى بيانها المشترك، إسرائيل بأن عليها "احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأضافت في البيان "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات فورا والسماح بشكل عاجل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالقيام بعملها لمكافحة الجوع".

وتابعت الدول الثلاث أن "الوقت حان لإنهاء الحرب في غزة"، وحضت "جميع الأطراف على إنهاء الصراع من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار فورا".

والخميس، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر محادثات "طارئة" بين باريس ولندن وبرلين الجمعة لمناقشة الوضع في قطاع غزة.

وليس من الواضح ما إذا كان بيان الجمعة صدر قبل المحادثات المقررة عبر الهاتف أم بعدها.

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