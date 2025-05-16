ترامب يوجه رسالة للجمهوريين بعد جولته الخليجية: كفوا عن الكلام

حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الجمهوريين على الانضمام إليه ودعم مشروع القانون الضخم الذي تقدم به لتنفيذ سياساته الوطنية، وذلك وسط خلافات حادة بين أعضاء الكونجرس حول بنود مختلفة.

ترامب يوجه رسالة للجمهوريين بعد جولته الخليجية

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" خلال رحلة عودته من جولته الخليجية إلى واشنطن: "يجب على الجمهوريين التوحد خلف مشروع القانون الكبير والجميل.

ورأى ترامب أن هذا القانون سيخفض الضرائب ويُقصي المهاجرين المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني من برنامج الرعاية الصحية "ميديكيد".

وكتب ترامب: "ستعاني البلاد كثيرًا بدون هذا التشريع، حيث سترتفع ضرائبها بنسبة 65% وسيلقى اللوم على الديمقراطيين، لكن هذا لا يُفيد ناخبينا، لسنا بحاجة إلى مُتباهين في الحزب الجمهوري كفوا عن الكلام، وأنجزوا العمل!حان الوقت لإصلاح الفوضى التي أحدثها بايدن والديمقراطيون".

وكان بعض النواب الجمهوريين قد أعربوا عن مخاوفهم من أن التشريع سيزيد من العجز ولن يُخفض الإنفاق بشكل كافٍ.

مشروع القانون الكبير الجميل

جدير بالذكر أن القانون يتضمن بعض التدابير التي من شأنها أن تعود بالنفع على الأمريكيين الأثرياء، فهو يُرسخ (بشكل دائم) الإعفاء الضريبي على التركات، بحد أقصى 15 مليون دولار للشخص الواحد لعام 2026، وسيُربط بالتضخم بعد ذلك.



وتتم إعادة هيكلة طريقة إقراض الطلبة من الحكومة الفيدرالية بغرض تمويل الدراسة الجامعية بشكل جذري، بالإضافة إلى إدخال تغييرات كبيرة على برنامج منحة بيل الشهير، ويسعى الكونجرس إلى تحقيق وفورات تُقدر بنحو 330 مليار دولار من خلال الحد من دور الحكومة الفيدرالية في عملية إقراض الطلاب.

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