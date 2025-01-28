مفوض الأونروا ينفي اتهام حماس بتأخير المساعدات إلى غزة

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن الاتهامات الموجهة لحركة حماس بشأن تعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا أساس لها من الصحة.

الأونروا مستمرة بالبقاء في غزة

وأوضح لازاريني خلال تصريحات صحفية أن الأونروا تمكنت من تحقيق مستويات غير مسبوقة من إيصال المساعدات إلى غزة، حيث وصف الوضع الحالي بأنه لم يشهد مثل هذا التقدم خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية.

وشدد المفوض العام على التزام الوكالة بالبقاء في الميدان ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين رغم التحديات، قائلًا: "الأونروا عازمة على الاستمرار في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية".

كما أشار لازاريني إلى أهمية الحفاظ على وجود الأونروا ككيان دولي يعكس صفة اللجوء للاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أنه حتى في حال تفكيك الوكالة، فإن قضية اللجوء ستظل قائمة وتحتاج إلى حلول عادلة وشاملة.

تصريحات لازاريني تأتي في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها غزة، ما يعكس التزام الأونروا بدورها الإنساني والتنموي في المنطقة.

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