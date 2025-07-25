أخبار مصر اليوم، مصروفات كليات الجامعات الأهلية 2025/2026، مفاجأة بشأن إعلان قائمة الأوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تنسيق الجامعات 2025 ، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة بجمهورية مصر العربية؛ لتوعية وتعريف أولياء الأمور والطلاب بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

تنسيق الجامعات 2025 .. بدأ طلاب الثانوية العامة، في البحث عن الجامعات الأهلية، ومصروفاتها، وبرامجها الدراسية، استعدادا لاختيار التخصص المناسب للالتحاق بها.

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة النهائية بكافة الكنترولات على مستوى الجمهورية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة، حيث تبدأ فى الانخفاض الأربعاء المقبل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية، لتكون درجات الحرارة المسجلة فى الظل السواحل الشمالية 35:34 درجة مئوية والقاهرة الكبرى 40:41 درجة مئوية، وجنوب البلاد 41: 46 درجة مئوية.

كشفت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حقيقة ما يتم تداوله من تسبب مبيد "الكلورفنبير" في حالات الموت الغامض للأطفال الأشقاء الستة في محافظة المنيا، قبل موت والدهم اليوم الجمعة.

وأكد المصدر أن مبيد الكلورفنبير من المبيدات المسجلة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ويعتبر من المبيدات منخفضة السمية والتي لا يسبب تناول أي خضراوات أو فواكه ملوثة بها حالة إعياء شديدة تشكل خطورة على حياة الإنسان، مشيرًا إلى أن الطعام الملوث بنسب أكبر من المسموح بها من المبيدات لا يسبب الوفاة ولكن قد يصيب بحالات قيء أو إسهال في بعض الحالات.

الأرصاد تحذر من الموجة الحارة وتنصح بارتداء قبعة تحت أشعة الشمس

تسود أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء فيما تسجل درجات الحرارة الآن على القاهرة الكبرى في الظل 38 درجة مئوية بينما المحسوسة 41 درجة مئوية

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية أنه في إطار جهود الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتعزيز خدمات النقل الجماعي وتقديم أعلى مستويات الجودة لجمهور الركاب ودعم حركة السياحة الداخلية إلى المدن الساحلية، يتم تشغيل عدد من القطارات المكيفة وقطارات النوم على خط (القاهرة – مرسى مطروح) والعكس، لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى محافظة مطروح خلال موسم الصيف

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الجمعة، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة لهذا العام ٢٠٢٥، بلغ حتى الآن ١٠٠ ألف طالب وطالبة.

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